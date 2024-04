Dakar : L’Ocrtis saisit trois (3) tonnes de drogue

Publicités

Surnommé Alex, il a été intercepté par la marine sénégalaise avec une cargaison deen provenance d’Amérique latine, estimé à. Son implication dans cette affaire, ainsi que son rôle présumé dans le trafic de drogue transatlantique, ont attiré l’attention des autorités.

Après une année de traque, les autorités sénégalaises, avec l’aide de la division opérationnelle de l’Ocrtis, ont réussi à arrêter Alexandre Antonio Tcham. À la tête d’une entreprise de pêche et investisseur dans divers secteurs, il aurait organisé le convoyage de la cargaison de drogue saisie à bord du navire «N’ten Faye». Les enquêteurs ont mené une enquête complexe, impliquant des filatures, des recoupements et des échanges de renseignements, pour identifier les complices d’Alex et démanteler son réseau criminel.