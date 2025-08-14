Dalifort : Un maraîcher retrouvé mort dans un puits

Un maraîcher d’une soixantaine d’années a été découvert sans vie dans un puits à Dalifort, dans la matinée du mercredi. L’homme, identifié comme Gana Faye, a été retrouvé par un charretier venu puiser de l’eau.

Le corps de Gana Faye a été retrouvé dans un puits du quartier de Dalifort. C’est un charretier, venu s’approvisionner en eau, qui a fait la tragique découverte tôt le matin.

Pour l’heure, les circonstances du décès restent floues. Une enquête sera sans doute ouverte pour déterminer les causes de la mort du maraîcher.

Un homme pieux et impliqué

Selon Coumba Yéro Dia, une habitante du quartier, Gana Faye était connu pour sa piété et son engagement communautaire. Il avait pour habitude de se lever tôt pour prier. « Badiénou Gokh » du quartier, témoigne de la personnalité du défunt.