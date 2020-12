Dame Amar et Cie fêtent Noel en prison

Dame Amar et ses compagnons d’infortune Ndiogou Bassel, Pape Diadia Tall, Jacqueline Fatima Rical dite «Choupette» et Aliya Bakhour vont devoir prendre leur mal en patience. Leur procès prévu initialement ce mercredi 23 décembre, vient d’être renvoyé au mercredi 13 janvier 2021.

Le président de la 3e Chambre du tribunal correctionnel de Dakar a pris cette décision, à la suite d’une demande introduite par l’avocat de la partie civile, Me Seydou Diagne.

Profitant de ce report, les conseils de la défense ont sollicité une liberté provisoire pour leurs clients, en attendant le procès. Mais le parquet s’y est opposé, suivi en cela par le juge.

Dame Amar et Cie sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation du couvre-feu. Les deux autres coaccusés, Amadou Niane et Louty Ba, sont mis en liberté provisoire.