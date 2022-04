De nos problèmes, nous pouvons sortir 

La forte volonté de servir notre pays, nous tous qui aimons le Sénégal, fera émerger davantage de légitimes aspirations et elle viendra à bout de toute force occulte.

Elle me fait mal cette tension entre deux groupes (soignants et soignés) qui doivent s’apprécier.

Ainsi, de nos maladies, nous guérirons.

De plus en plus de cas médiatisés (Sokhna Astou, Ramatoulaye, …) indexent le personnel de santé et celui-ci évoque à son tour le manque de moyens, les conditions de travail et autres difficultés connexes.

Certains analystes s’appesantissent sur d’autres choses (impunité, qualification et négligence de certains) alors que nos médecins, infirmiers et assimilés sont connus et souvent vantés pour leurs grandes compétences.

L’adage dit qu’à quelque chose malheur est bon parce que de ces précédents, les causes profondes seront exhibées et chaque acteur devra s’expliquer et se remettre aussi en question.

Notre Seigneur, le magnanime a délégué une partie de ses pouvoirs à ceux/celles qui exercent dans les domaines des plus importants de nos jours : ÉDUCATION, SANTÉ et JUSTICE.

Ils enseignent mais c’est le longanime qui donne l’ouverture d’esprit aux élèves.

Ils traitent les patients mais c’est lui qui guérit vraiment les malades surtout les maladies de l’âme et de l’esprit.

Ils donnent des verdicts et la Vérité avec grand V lui est connue.

Il est évident que des mesures et actions seront prises mais je suis d’avis qu’elles partent d’abord d’un diagnostic profond du secteur de la santé.

Cela peut être organisé par les hautes autorités en y invitant toutes les parties prenantes.

Un tel travail, s’il est bien fait permettra de décliner un cadre logique et in fine, un plan d’actions.

Ainsi, il sera sûrement décliné une Stratégie Nationale Sanitaire de long terme, commune et collégiale.

Cet impératif s’explique par la situation actuelle fortement timbrée par la Covid et les remous des deux groupes précités, notés de plus en plus dans le secteur de la santé.

Il doit en être de même pour tous les secteurs surprioritaires :

– QUALITÉ DE L’ÉDUCATION et je pèse mes mots. Me viennent à l’esprit les Daaras, l’EdTech, l’enseignement des sciences, etc. ;

– AGRICULTURE ;

– EMPLOIS DURABLES ET STABLES DES JEUNES ;

– GESTION DURABLE DE LA PAIX ;

– EXPLOITATION MINÉRALE EFFICIENTE ;

– etc.

Tous ceux qui espèrent un jour meilleur,

soleil sur notre espoir.

Sénégalaises et sénégalais debout pour accompagner les candidats de références qui se présenteront aux prochaines élections législatives.

« Waaj jot na », ne ratons pas l’opportunité de disposer d’une des meilleures législatures à l’ère des défis innombrables.