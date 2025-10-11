Dégradation de la note du Sénégal : Moody’s s’explique

Partager Facebook

Comme indiqué il y a peu, Moody’s a dégradé la note du Sénégal. Dans son bulletin, l’agence de notation a expliqué les raisons principales pour lesquelles elle a pris une telle décision.

«Cette dégradation reflète les risques accrus pesant sur la trajectoire de la dette et la liquidité du Sénégal depuis notre décision de notation de février 2025. Un exercice de rapprochement ultérieur a conduit à une dette estimée à 119 % du PIB pour 2024, ce qui complique l’ajustement budgétaire pour une réduction durable de la dette, malgré les avantages de crédit liés à l’adhésion à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)», a expliqué l’agence de notation dans son texte publié sur son site web.

Moody’s évoque aussi des progrès plus lents que prévu surtout pour décrocher un nouveau programme avec le FMI. Ce qui rend «le gouvernement dépendant du marché régional, relativement coûteux, pour répondre à des besoins de financement élevés». Cette situation accroît, selon l’agence de notation, les risques de liquidité et contribue à la détérioration de la capacité d’endettement. Pour ce qui est de la perspective négative, elle reflète, selon l’agence de notation, «les risques pesant sur la liquidité publique».