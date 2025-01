Demandes de travail en Espagne: Moustapha SARRÉ parle « UN ÉCHEC DE 64 ANS DE MAUVAISES POLITIQUES »

Partager Facebook

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des centaines de Sénégalais se sont rués à la BOAS de Dakar pour déposer leurs dossiers de candidature pour faire partie des ouvriers agricoles qui seront sélectionnés pour aller travailler 3 mois en Espagne. Sur ce, le gouvernement n’a pas tardé de réagir sur cette situation qui occupe l’actualités des derniers jours.

Le porte-parole du gouvernement dédouane l’actuel pouvoir dans cette volonté effrénée des jeunes à quitter le pays à tout prix. Moustapha SARR impute la responsabilité aux différents régime qui se sont succédés à la tête du pays. Il appelle les jeunes à la patience. « Ce qu’il faut dire, c’est que c’est un échec de 64 ans de mauvaise politique. Pensez-vous que 64 ans d’errement, de pillage du pays, d’absence d’orientation; 64 ans de tout cela peuvent être réglé en quelques mois ? La jeunesse a bien compris qu’elle doit être patiente. Mais il faut reconnaitre que quand une opportunité se présente, elle s’y agrippe. Et c’est le cas actuellement« , a-t-il d’emblée déclaré sur Rfm.

Très en verve, M. Sarré fulmine que ce qui est sûr et certain, c’est que 64 ans d’absence d’orientations, 64 ans de pillage effréné des ressources du pays ne peuvent pas se redresser en quelques mois. « Nous sommes entrain de remettre le pays sur des rails. Vous avez bien vu toutes les mesures qui ont été prises depuis le début. Et considérez que d’ici quelques mois, les résultats tomberont et les sénégalais verront que c’est ça la bonne voie« , a-t-il assuré.

Et d’ajouter que les jeunes doivent savoir que la patience est leur meilleure alliée. « Nous avons une politique bien définie par le président de la République, adossée à cet agenda de transformation national. Vous savez très bien que nous avons un plan quinquennal qui à terme, nous permettra de changer, dans un premier temps, le visage du Sénégal. Et à l’horizon 2050, le Sénégal fera partie inévitablement des pays qu’on pointera du doigt comme étant des exemples en Afrique« , a-t-il notamment conclu.