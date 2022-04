Désenclavement rural: La Banque Mondiale investit 495 millions de dollars

La Banque mondiale vient de faire bénéficier au pays, un financement dans le cadre de la lutte contre le désenclavement rural. Quatre accords ont été signés hier mardi, entre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du budget et le directeur des opérations de la BM. Ce financement permettra également d’améliorer la production agricole et de faciliter l’accès à l’électricité et le transport dans les zones rurales.

Dans le souci d’améliorer la connectivité des principales zones agricoles du Centre (bassin arachidier) et du nord du pays, le gouvernement du Sénégal a signé un partenariat avec la Banque mondiale sous forme de prêt estimé à hauteur de 495 million de dollars US. Un financement qui permettra de renforcer les infrastructures pour plus d’équité territoriale et pour un développement plus harmonieux ainsi que le désenclavement des zones les plus reculés du Sénégal. Avec la mise en place de ce programme de financement, le Sénégal pourra, dans un premier temps, améliorer l’accès à l’électricité pour les ménages ruraux, les entreprises et les installations publiques essentielles sur un coût de 150 millions de dollars US, a déclaré le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Le deuxième accord concerne le Projet d’amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole au nord et au centre (PCZA) avec comme objectif principal d’améliorer la sécurité et la résilience de la connectivité routière dans certaines zones agricoles du Sénégal avec un montant de 200 millions de dollars. Un montant de 100 millions de dollars sera ensuite décerné au Projet d’amélioration des réformes visant à préparer les enseignants et les élèves au présent et à l’avenir, mettre en œuvre des investissements essentiels pour la résilience du système éducatif, la bonne gouvernance et l’amélioration de la qualité du système éducatif.

Enfin, un quatrième Projet sur le renforcement de la cohésion sociale et de la résilience des communautés en Casamance (PDEC) financé à hauteur de 45 millions de dollars US. A travers cet investissement dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, le Gouvernement vise à construire des systèmes de gouvernance locale inclusifs qui fournissent des services et des infrastructures locales résilientes au climat, dans des communautés ciblées en Casamance, renseigne le ministre conclu le ministre Abdoulaye Daouda Diallo.

Pour Nathan Belete, directeur des opérations de la Banque mondiale, le Projet d’appui pour la performance du système éducatif cherche à améliorer la qualité, l’équité et l’accès dans le secteur de l’éducation. L’objectif visé est la réalisation d’un développement de la transformation avec des innovations vers une approche d’apprentissage hybride, ou Open School. Ce qui permettra aux enfants et aux jeunes qui ont quitté le système éducatif de commencer et/ou de terminer leur formation grâce à un mélange d’enseignement virtuel et en présentiel, dont plus de six cent mille apprenants vont bénéficier.

Dans la même dynamique, ce programme permettra à 750.000 personnes d’avoir un accès plus facile aux services et infrastructures locaux résilients au climat grâce à des systèmes de gouvernance locale inclusifs. Ainsi le projet va contribuer dans le développement économique de la Casamance afin d’éviter un saupoudrage sans impact. Le PDEC, doté d’un financement de 45 millions de dollars, va se concentrer sur 60 communes rurales et plus d’un millions et demi de personnes bénéficieront directement du PADAES, grâce au raccordement de 200 000 ménages au réseau dont 40 000 ménages vulnérables qui recevront des kits de raccordement standardisés adaptés à leurs besoins. En outre, environ 700 micros, Petites et moyennes entreprises, 200 écoles et 600 établissements de santé bénéficieront de services d’électricité nouvelle ou améliorée, promet-il.

ASTOU MALL