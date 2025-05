Deux policiers gruge 2 millions Fcfa à un gérant de multiservices

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après l’affaire des 9 policiers condamnés à 2 ans de prison pour avoir volé 200 millions à des commerçants maliens, un autre scandale secoue deux autres limiers affectés au Groupe opérationnel de Dakar. Les faits ont eu lieu aux Parcelles Assainies.

Deux policiers, M. Kane (27 ans) et N. Ndour (28 ans), ont été arrêtés et déférés au parquet. Ils sont accusés d’association de malfaiteurs, de vol de téléphone portable et de retraits frauduleux d’argent via Wave et Orange Money.

D’après le récit de Libération, l’affaire a éclaté le 15 mai à la suite de la plainte d’un gérant de multiservices, I. Sow. Dans sa déposition, rapportée par le journal, le plaignant explique que le 11 mai 2025, alors qu’il se trouvait à l’Unité 9 des Parcelles Assainies, deux hommes se présentant comme des policiers l’ont interpellé.

Prétextant un contrôle d’identité, ils lui ont demandé de laisser son téléphone portable en guise de «garantie», tout en lui réclamant les codes d’accès à ses comptes Wave et Orange Money, le temps qu’il aille récupérer sa carte d’identité à son domicile.

À son retour, I. Sow a constaté que les deux individus avaient disparu avec son appareil, poursuit Libération.Saisie de la plainte, la Direction de la surveillance du territoire (Dsc) a découvert que 2,9 millions de francs CFA avaient été frauduleusement retirés des comptes de la victime à travers plusieurs points de transfert d’argent.

En retraçant les numéros de téléphone utilisés pour les transactions, les enquêteurs sont parvenus à identifier et arrêter Kane et Ndour.Entendus, les deux policiers ont reconnu les faits, précisant avoir revendu le téléphone volé. Libération rapporte également que Kane a restitué 1,45 million à la victime, affirmant qu’il s’agissait de sa part du butin.