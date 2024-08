Développement dans le domaine du BTP au Sénégal : Le Ministre Malick Ndiaye remet des certificats d’agrément à 17 laboratoires.

Partager Facebook

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, Monsieur Malick Ndiaye, a remis ce jeudi 8 août, au nom du Laboratoire National de Référence dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics (LNR-BTP), des certificats d’agrément à dix-sept laboratoires d’essai et d’études géotechniques. Selon le ministre, cet événement revêt un caractère important et « historique » dans la mesure où il « apporte une reconnaissance extérieure et indépendante de la capacité des premiers laboratoires agréés au Sénégal à réaliser leurs activités dans le respect des normes et principes validés par l’Autorité de Régulation, le LNR-BTP. »

Cette initiative s’inscrit aussi dans la volonté du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, « d’améliorer la qualité des infrastructures et édifices publics et de doter le Sénégal d’infrastructures modernes, durables et accessibles à tous les segments de la population », dans le cadre du programme gouvernemental, LE PROJET, a expliqué le ministre.

Le ministre n’a pas manqué de rappeler les nombreux efforts fournis par tous les acteurs du BTP pour parvenir à la réalisation des certificats d’agrément.

Il estime que la certification permettra au LNR-BTP « de réguler et de contrôler les laboratoires d’essais », « de garantir la livraison de résultats justes et crédibles », et « d’assurer la bonne qualité d’exécution des travaux de construction. » « C’est un véritable changement de paradigme qui confère au LNR-BTP le statut d’Autorité de Régulation et de Contrôle des Laboratoires », a conclu le ministre des Infrastructures.