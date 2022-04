Développement de Keur Massar: Les autorités déroulent des plans et des stratégies

Le développement du nouveau département de Keur Massar préoccupe les autorités qui étaient en conclave dans la banlieue pour échanger sur des questions liées à l’amélioration des conditions de vie des populations. Des plans et des stratégies ont été définis à l’occasion de la rencontre.

Des ministres, des maires de communes, des députés et beaucoup d’autres autorités de même que certains responsables du département de Keur Massar et l’ensemble des forces vives étaient en conclave. Selon Omar Guèye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, » l’objectif de la rencontre est d’identifier les urgences et de proposer des solutions programmatiques face aux aspirations des populations ».

Des problèmes que rencontrent les populations ont été énumérés lors de cette séance présidée par le gouverneur de Dakar. L’idée du Crd est issu d’une proposition du président de la République qui donne des directives pour mettre en place un plan national d’aménagement et de développement du territoire à l’horizon 2035 pour développer certaines localités confrontées à des difficultés liées à l’aménagement, entre autres.

Toujours est-il que pour le ministre, » la rencontre est une occasion de proposer des stratégies d’aménagement et de développement territorial permettant d’assurer une bonne structuration du territoire, une valorisation durable des ressources et potentialités ainsi que la réduction des inégalités intégrant les défis et enjeux liés aux changements climatiques, à l’urbanisation, à l’emploi des jeunes, aux technologies de l’information et de la communication et à la mondialisation. Cela permettra une mise en cohérence des initiatives et instruments existants tout en assurant la convergence de ces initiatives, dans une vision projetée à l’horizon 2035″.

Et Oumar de déclarer que » les stratégies développées visent à régler les préoccupations des populations jeunes et femmes en termes, entre autres, de formation, d’insertion, de financement, d’emploi, d’infrastructures sociales de base et d’amélioration du cadre de vie. Les conclusions issues de la rencontre, opérationnelles sur 5 ans, vont servir d’orientations en matière d’aménagement et de développement avec des projets structurants échelonnés et programmés dans le temps et dans l’espace.

Les ministres Amadou Hott (Economie, des Finances et de la Coopération internationale), Aminata Assome Diatta (Commerce et des PME), le Gouverneur de la région de Dakar, le Préfet du département de Keur Massar ont pris part aux travaux.

Le CRD a aussi vu la participation de députés, de membres du Haut Conseil des Collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental, du représentant de la Commission nationale du dialogue des territoires, du président du Conseil départemental de Keur Massar et des maires du département.