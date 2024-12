Developpement du Transport: Le FONGIP et le FDTT s’associent pour le renouvellement de 2000 « TAXIS URBAINS » à Dakar et Thiés

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) unissent leurs efforts pour moderniser le secteur des transports urbains au Sénégal.

Une rencontre stratégique s’est tenue le lundi 2 décembre entre Mme Ndèye Fatou Mbodj, Administrateur Général du FONGIP, et M. Bara Sow, Administrateur du FDTT, accompagnés de leurs équipes respectives. L’objectif principal de cette collaboration est de concrétiser un projet ambitieux : le renouvellement de 2000 taxis urbains dans les villes de Dakar et Thiès.

Cette initiative vise à améliorer la mobilité urbaine, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à offrir aux usagers des moyens de transport modernes, sûrs et respectueux de l’environnement. Lors de cette rencontre, les échanges ont été particulièrement cordiaux et constructifs. Les deux institutions ont exprimé leur volonté commune de poser les bases d’un partenariat durable et efficace.

Dans cette perspective, il a été décidé de mettre en place un comité mixte de réflexion. Ce comité sera chargé d’examiner les différents aspects opérationnels et financiers du projet, afin de garantir sa réussite.

Pour le FONGIP, cette collaboration s’inscrit dans sa mission de soutien au financement des projets stratégiques, tout en favorisant la création d’emplois et le développement économique. De son côté, le FDTT, en tant qu’acteur clé du transport terrestre, voit dans ce partenariat une opportunité de moderniser le secteur et d’améliorer le quotidien des conducteurs et des passagers. Ensemble, ces deux structures ambitionnent de transformer le paysage du transport urbain au Sénégal. Ce projet marque le début d’une coopération prometteuse, avec des retombées positives attendues pour les villes de Dakar, Thiès, et leurs habitants.