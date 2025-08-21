Différend avec Woodside : Juan Branco dénonce le choix du cabinet Gide

Partager Facebook

L’avocat franco-espagnol Juan Branco s’est insurgé, dans une tribune publiée ce mercredi, contre la décision de l’État du Sénégal de confier sa défense à Gide, prestigieux cabinet d’affaires français, dans un arbitrage récemment ouvert. In extenso son post :

« L’État Sénégalais a désigné le cabinet d’affaires français Gide pour défendre ses intérêts dans un arbitrage récemment ouvert. L’absence de rupture des liens avec les cabinets qui représentaient les intérêts du régime précédent et servent le système me pose question.

Mes confrères sont écartés systématiquement du contentieux par l’administration, qui n’a en réalité pas changé de mains. Ce sont eux pourtant qui ont porté la révolution.

Ce n’est pas la première fois qu’un grand cabinet d’affaires international est mobilisé, à des prix stratosphériques, par l’État pour représenter ses intérêts.

J’ai, à plusieurs reprises, signalé l’importance de considérer des confrères qui ont risqué leur vie à un moment où certaines personnes occupant les plus hautes fonction de l’État se terraient.

Ils ont été les seuls, avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, quelques cadres, et des milliers d’anonymes, à risquer leur vie. Ils ont montré leur excellence dans ce combat.

J’ai souvenir encore de hauts personnages qui avaient cessé de me prendre au téléphone, par crainte de la répression, tandis que mes confrères continuaient à, jusqu’au Conseil constitutionnel, porter haut et fort une parole qui aurait autrement disparu dans les limbes.

Ils l’ont fait sans rien attendre ni espérer, si ce n’est la destruction de leur vie. Il y avait quelque chose de beau, parce que désespéré: ils savaient, nous savions, qu’il n’y avait rien à gagner, que les chances de succès étaient faibles, mais qu’il était nécessaire et évident d’y aller.

Je les aurais espérés décorés, honorés, soutenus et respectés pour ce qu’ils ont apporté, pour leur compétence incroyable, pour leur courage et leur ténacité.

Je suis accablé de les voir et les entendre me dire le mépris et l’absence de respect auquel ils sont au quotidien confrontés par une administration et une magistrature qui semblent trouver ainsi jouissance à s’en venger en toute impunité.

Je leur adresse mes plus vives et admiratives pensées, car ils ont donné une rare leçon au monde et ouvert la voie à leur inscription en une Histoire dont personne ne pourra les écarter. »