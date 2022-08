Diourbel: Un réseau d’assainissement en Gestation “8000 latrines familiales seront réalisés”

Un réseau urbain d’assainissement et quelque 8000 latrines familiales en milieu rural seront réalisés à Diourbel (centre) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet eau assainissement en milieu rural (PEAMIR), a indiqué mercredi un des responsables de son équipe de coordination.

‘’Le PEAMIR va réaliser pour des ménages pauvres un réseau d’assainissement et branchements à l’égout dans la ville de Diourbel mais aussi 8000 latrines familiales en milieu rural’’, a notamment assuré Alioune Niang. Le coordonnateur du volet assainissement du projet s’entretenait avec des journalistes à l’issue d’un comité départemental de développement (CDD) aux réalisations du PEAMIR sur le territoire départemental de Diourbel.

Il a insisté sur le fait que les critères d’éligibilité au projet reposaient principalement sur la pauvreté et vulnérabilité des ménages, en plus de rencontres avec les autorités locales avant une validation des demandes. Niang a en outre fait savoir lors de cette rencontre présidée par le préfet de Diourbel, Mamadou Khouma, que les travaux d’assainissement en milieu rural allaient prochainement démarrer dans les départements de Diourbel, Mbacké, et Bambey.

Le PEAMIR financé avec le concours de la Banque mondiale à hauteur de 10 milliards de francs CFA cible les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, et Kaffrine.

DJANGA DIA