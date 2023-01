DIPLOMATIE: Le Consulat général du Sénégal reste finalement à Madrid

Aïssata Tall Sall, la Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE), est en Espagne dans le cadre d’une visite officielle. Accompagnée d’une forte délégation dont Annette Seck, la ministre déléguée chargée des Sénégalais de l’extérieur, Alioune Ndao l’ambassadeur du Sénégal à Madrid, Talla Sylla le Conseiller spécial du Président de la République, Moustapha Niang le PCA de PAMECAS et Touba Thioune Responsable à SAGE, elle va séjourner dans la capitale espagnole jusqu’au samedi 14 janvier.

Une visite d’Aïssata Tall Sall, la Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) en Espagne, qui intervient dans un contexte particulier, car, il faut le rappeler, la décision de l’État de transférer le Consulat général de Madrid à Barcelone a été considérée par nos compatriotes comme une décision inopportune et impopulaire. Madame la ministre a rencontré le ministre espagnol José Luis Escrivá chargée de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des migrations pour discuter de la question de la migration circulaire, les voies et moyens pour diversifier et pérenniser cette coopération.

Après cette rencontre, Mme Aïssata Tall Sall et sa délégation ont visité les chancelleries de l’ambassade et du consulat. Madame Aïssata Tall Sall a, d’emblée, précisé qu’elle a fait le déplacement sur Madrid, sur instruction du Président de la République Macky Sall, afin d’échanger avec les compatriotes, les écouter et prendre la mesure qui s’impose. En ces termes, la MAESE a précisé que «le président a écouté un son de cloche. Il fallait écouter l’autre». Sur la question relative au transfert du Consulat Général de Madrid à Barcelone, les intervenants ont unanimement rejeté cette décision avant de réaffirmer avec force que le Président de la République gagnerait en efficacité en associant la communauté en amont comme en aval dans la prise de certaines décisions même s’ils reconnaissent que le Président Sall a le pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions qu’il juge utiles et nécessaires pour la bonne marche de la Nation.

La redynamisation de la coopération sénégalo-espagnole, la relance des conventions déjà signées ou en voie de signature sont également abordées au cours de cette visite. Nos compatriotes d’Espagne ont aussi réitéré à la tutelle la nécessité d’implanter des consulats au Portugal, à Barcelone et des bureaux consulaires rattachés au Consulat général en Andalousie aux Îles Canaries et Baléares, en Pays basque à Galicia, bref dans les localités qui abritent de fortes colonies sénégalaises, car selon eux, le Consulat général a véritablement dépassé de loin ses limites d’accueil et le décongestionner constitue, selon eux, c’est ‘’un impératif catégorique’’. Ces derniers n’ont pas manqué aussi de demander à l’Etat du Sénégal de trouver les voies et moyens pour acquérir un terrain devant abriter le Consulat, car selon eux l’Etat doit aujourd’hui dépasser la formule de location pour abriter ses services consulaires en Espagne. Un service consulaire ‘’performant’’ et ‘’beaucoup plus adapté aux exigences du moment’’ est vivement apprécié par les sénégalais d’Espagne où Mamadou Moustapha Loum officie comme Consul général.

Après avoir écouté les doléances de la communauté des sénégalais d’Espagne, la ministre Aïssata Tall Sall a laissé entendre qu’elle a bien écouté les intervenants et qu’elle était en contact permanent avec le Président de la République pour lui rendre compte et que ce dernier, après une analyse objective de la situation, a pris la décision de maintenir le consulat général à Madrid. Une nouvelle qui a plongé toute une communauté dans une euphorie collective sans précédent.

La diaspora sénégalaise participe de fort belle manière à l’effort de développement de la mère patrie et selon Annette Seck, Ministre déléguée chargée des Sénégalais de l’extérieur, un programme de 100 000 logements dont 20 000 sont alloués à la diaspora. Dans la journée du 10 janvier 2023, Aïssata Tall Sall et sa délégation ont été reçues en audience par le ministre de l’Intérieur espagnol Fernando Grande Marlaska avant de déjeuner avec les ambassadeurs africains accrédités en Espagne et enfin, le soir, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a dîné avec son homologue espagnol D. José Manuel Albares.

Mamadou SOW (Stagiaire)