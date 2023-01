Diplomatie : Le Maire de Dakar Barthélémy Dias a reçu son homologue Fernando Henrique VAZ MENDEZ

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias a reçu le 11 janvier dernier Fernando Henrique VAZ MENDEZ, le maire de la ville de Bissau.

« Nous avons échangé sur un partenariat constructif, notamment dans les domaines de la gestion de l’environnement et du cadre de vie, de la culture, du sport et du renforcement de compétences des cadres municipaux. J’ai profité de l’occasion pour l’inviter officiellement au prochain Forum de l’Économie Sociale et Solidaire (GSEF), qui se tiendra à Dakar du 1er au 06 Mai prochain », affirme le maire de Dakar.

« C’est un honneur pour moi de saisir cette occasion particulière pour formuler au nom de la municipalité de Bissau et en mon nom propre, Votre Excellence, l’invitation officielle à visiter la ville de Bissau, à une date qui sera convenue en temps voulu. La visite de la délégation de la municipalité de DAKAR à la ville de Bissau sera l’occasion d’approfondir la coopération décentralisée et de signer par la suite un accord de jumelage entre les deux villes et leurs communautés », a écrit Fernando Henrique VAZ MENDEZ, maire de Bissau.