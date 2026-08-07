Don de sang : Pastef lance un appel à ses militants, sympathisants et à l’ensemble des citoyens

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À la suite de l’appel lancé par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) concernant la baisse préoccupante des réserves de sang, le Parti Pastef Les Patriotes invite ses militants, sympathisants ainsi que l’ensemble des citoyens sénégalais à se mobiliser pour le don volontaire de sang, selon un communiqué du Bureau politique national.

Le Pastef explique que cette mobilisation vise à renforcer les stocks de sang dans les banques de sang de Dakar et des régions afin de garantir une prise en charge adéquate des malades, des femmes enceintes, des accidentés et de tous les patients ayant besoin d’une transfusion sanguine.

Dans son communiqué, le parti rappelle que le don de sang est « un geste simple, sûr et solidaire » qui permet de sauver des vies.

Le Bureau politique national lance ainsi un appel à une mobilisation massive autour de cette cause qu’il qualifie de « nationale », invitant chaque citoyen en mesure de donner son sang à contribuer à « sauver des vies ».