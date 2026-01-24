Drame à Dakar : Une étudiante originaire de Koungheul retrouvée morte dans sa chambre

Un drame s’est produit ce samedi à Dakar. Ndeye Mamou Camara, étudiante originaire de Koungheul et inscrite en faculté de Droit, a été retrouvée morte aux environs de 13 heures dans un appartement d’étudiants relevant de la commune de Saly Escale.

La jeune femme se trouvait sur la partie supérieure de l’immeuble, un espace généralement utilisé par les occupants pour faire sécher le linge. Les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été établies

Alertés après la découverte du corps, les services de police se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage. Le corps de la victime a été transféré dans une structure hospitalière en vue d’une autopsie, qui devra permettre de déterminer les causes exactes du décès. Une enquête policière est actuellement en cours.

(Seneweb)