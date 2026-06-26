Drame à Linguère: Un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre

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Les populations du village de Méweul Peulh une localité de la commune de Yang Yang ( département de Linguère) sont réveillées ce vendredi dans l’émoi et la consternation. En cause, un père de famille C.A. Ba d’une quarantaine d’années a été retrouvé mort pendu à un arbre. Informés, la gendarmerie locale accompagnée des sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation du corps sans vie de C.A.Ba au centre de santé de Dahra Djoloff.

Selon des sources recueillies sur place,le défunt C.A.Ba exercerait le métier de berger, ne souffrirait d’aucun trouble mental connu. La victime C.A. Ba était marié et est père de huit bouts de bois de Dieu

Une enquête a été ouverte par les pandores afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui défraie la chronique dans le Djoloff.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)