Economie: Le Conseil National de la Consommation ouvert à Dakar, ce Mardi

Un Conseil national de la consommation s’est ouvert ce mardi matin au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), sous la présidence du ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises (PME), Aminata Assome Diatta.

Des membres des associations consuméristes, des commerçants, ainsi que des techniciens des ministères des Finances et du Commerce, prennent part à la rencontre. À l’ordre du jour, la situation des prix des produits de grande consommation tels que le riz, l’huile et le sucre. Depuis quelques semaines, il est noté sur le marché national, une hausse des prix des denrées de première nécessité. Une situation qui n’est pas du goût des commerçants et consommateurs.

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de juillet 2021 s’est accru de 1,9% comparé à celui du mois précédent. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette réunion du Conseil national de la Consommation, un organe institué en 1997 et consulté régulièrement par le gouvernement sur les grandes orientations relatives aux prix et à la consommation, a fait savoir la ministre du Commerce.

Aminata Assome Diatta a expliqué que “l’objectif est de faire le point sur la situation du marché international, ses répercussions sur le marché local afin de trouver les solutions adéquates pour soulager les seize millions de consommateurs’’. A l’en croire, ’’le gouvernement a, depuis 2012, pris de nombreuses mesures de baisse des denrées de première nécessité à travers des leviers réglementaires et des mesures fiscales à hauteur de 10 à 25%, avec des résultats satisfaisants sur la stabilité des prix, durant neuf ans”. Cependant, dit-elle, “cette tendance a été nettement stoppée par la fulgurante pandémie de la covid-19 qui a lourdement perturbé la chaîne d’approvisionnement à travers le rétrécissement de l’offre mondiale et le coût élevé du fret qui ont ainsi occasionnés une hausse exponentielle des denrées alimentaires de base tels que l’huile, le sucre, le riz, le maïs et le blé”.