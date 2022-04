Ecosystème et Ressources Naturelles: Le Sénégal signe de nouvelles conventions avec le Royaume Belge

La coopération entre le Sénégal et le Royaume de la Belgique se renforce encore après 50 ans de compagnonnage. En effet, les deux pays avaient déjà signé un programme bilatéral en juin 2019 et qui est toujours en exécution . Il s’articule autour de 3 piliers : l’entreprenariat durable et le travail décent, la santé des femmes, des nouveau-nés et des adolescentes et le renforcement des compétences. Ce mardi, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a signé de nouvelles conventions avec l’Ambassadeur du Royaume de Belgique à Dakar, Son Excellence Hubert Roisin. La cérémonie de lancement officiel du portefeuille thématique « climat-Sahel-volet Sénégal » et du programme « promotion de l’accès équitable aux médicaments et vaccins de qualité » d’un coût de 7,5 milliards du FCFA s’est tenue dans les locaux du ministère de l’Economie.

Le Sénégal va bénéficier du programme « climat-Sahel » visant à améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et restaurer de manière durable les écosystèmes naturels du Sahel dans la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques. Quatre Pays ont été choisis donc le Mali, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso. Le montant total du projet (don) est de 50 millions d’euros (33 milliards CFA) et le Sénégal a bénéficié d’un enveloppement de 11,5 millions d’euros, soit environ 7,5 milliards du FCFA.

A l’en croire à Amadou Hott, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération , ce projet portant sur un montant de 4 millions d’euros est très important, vu son alignement à notre objectif de souveraineté pharmaceutique qui vise l’autonomie en matière de production de médicaments, de vaccins et de produits médicaux de qualité. Dès lors qu’il vient en parfaite cohérence avec les axes du Plan d’Actions Prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) 2019-2023 du Plan Sénégal Emergent, notamment dans son volet « PSE Vert » qui vise à assurer la « Reforestation durable du territoire national ». Selon le ministre, il existe même au Sénégal , programme dénommé « karaange garab yi » qui constitue le 4e pilier important de notre programme bilatérale 2019-2023. visant à faire la promotion de l’accès équitable aux médicaments et vaccins de qualité.

« Cet objectif de souveraineté pharmaceutique est en bonne marche avec toutes les initiatives en cours relatives notamment à la relance de l’industrie pharmaceutique soutenue par la Belgique, et au projet de production de vaccins anti-covid-19 et autres vaccins par l’Institut Pasteur de Dakar » rappelle-t-il.

L’ambassadeur du Royaume de Belgique quant à lui à tout d’abord exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités du pays et en particulier au Ministre Amadou Hott. Louant, la longue collaboration qui lie les deux pays depuis 50 ans déjà, son Excellence Hubert Roisin a invité les acteurs intervenant dans la réalisation de ces deux programmes à prendre les dispositions appropriées pour mener à terme les activités selon le calendrier prévu avec une implication des bénéficiaires nationaux dans tout le processus en vue d’une pérennisation des acquis.

Il informe ainsi que se programme s’articule autour de 3 piliers : l’entreprenariat durable et le travail décent, la santé des femmes, des nouveau-nés et des adolescentes et le renforcement des compétences. A cet effet, deux conventions de financement ont été signées dans le cadre d’un amendement à la Convention spécifique du programme bilatéral de coopération en cours d’exécution en y ajoutant un 4ème pilier pour accompagner le Sénégal dans sa volonté de relancer son industrie pharmaceutique et un nouveau programme dédié à la lutte contre les changements climatiques dénommé « Portefeuille thématique climat -Volet Sénégal. Vu que la pandémie a, en effet, mis en évidence des inégalités énormes entre les pays au niveau de l’accès aux médicaments, aux produits médicaux, aux vaccins et aux équipements. Il incombe aux autorités de faire la relance de l’industrie et, en particulier, de l’industrie pharmaceutique ce qui constitue par ailleurs , une priorité du Président de la République dans le PSE Sénégalaises à travers le projet « Dakar Médical City » témoigne de l Ambassadeur du Royaume Belge.

D’ailleurs, l’ambassadeur n’a pas manqué de rappeler que lors de la visite au Sénégal en octobre 2021, du Ministre belge de la Coopération, Meryame Kitir, l’annonce de l’octroi d’un montant de 4 millions d’euros supplémentaires a été faite pour le financement de l’intervention ‘Promotion de l’accès équitable aux médicaments et vaccins de qualité « Karaange garab yi ». Celle-ci vise à appuyer le développement d’un écosystème pharmaceutique.

Toutefois, Son Excellence Hubert Roisin déclare que dans quelques mois, lui et le ministre pourront se retrouver pour partager les impacts positifs de ces deux interventions importantes au bénéfice de la santé des populations et de l’émergence économique et sociale du Sénégal. Ainsi, le ministre Amadou Hott a profité lui aussi de l’occasion pour féliciter tous les acteurs qui œuvrent de manière constante à améliorer la qualité de cette coopération bilatérale qui s’est bonifiée au fil des années à travers les différents projets et programmes mis en œuvre et qui contribuent significativement au développement économique et social du pays.