« Édouard Mendy est forfait pour le match contre la Belgique, mais il sera là avec le groupe »(Pape Thiaw)

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Édouard Mendy est enfin de retour auprès de la sélection sénégalaise. Le gardien des Lions a rejoint le groupe à Seattle (États-Unis) après un long voyage de près de 20 heures en provenance de Djeddah, en Arabie saoudite, où il poursuivait ses soins.

Présent en conférence de presse à la veille du Seizième de finale capital face à la Belgique, le sélectionneur Pape Thiaw a toutefois confirmé que le portier d’Al-Ahli ne sera pas en mesure de tenir sa place pour cette rencontre à élimination directe.

« Édouard Mendy est forfait pour le match contre la Belgique, mais il sera là avec le groupe », a déclaré de manière tranchée le technicien sénégalais.

Le staff médical de la sélection nationale reste toutefois optimiste quant à la guérison du champion d’Afrique. Son retour effectif à l’entraînement avec le groupe dans les prochains jours dépendra entièrement de l’évolution de sa blessure.