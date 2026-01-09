Éducation à Kamb : Le maire Birame Ba octroie une imprimante multifonctionnelle au collectif des directeurs d’école

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour un meilleur rendement des résultats scolaires dans sa commune, l’edile de Kamb (département de Linguere) Birame Ba a offert une machine imprimante multifonctionnelle au collectif des directeurs d’école de sa localité. La cérémonie de remise de ce bijou a lieu hier jeudi 08 janvier 2026 à Kamb en présence du responsable de la zone pédagogique de Kamb Seyni Fall. Selon lui (Seyni Fall), le Maire Birame Ba a apporté une solution à une vielle préoccupation des enseignants de sa collectivité territoriale non sans ajouter que cet outil est venu à son heure. En effet, au nom de ses collègues enseignants de la commune de Kamb, des remerciements sont destinés au maire de Kamb Birame Ba qui, à chaque fois, vient en appui a l’éducation. Pour rappel le << ubi tey jang tey >> a été effectif dans la commune de Kamb grâce à la subvention dédiée à l’éducation, ce qui a permis la distribution des fournitures scolaires suffisantes au profit de tous les écoles de la commune de Kamb, estime Seyni Fall, le responsable du collectif des directeurs d’école de Kamb.

Poursuivant, M. Fall de préciser que le premier magistrat de Kamb se soucie à chaque fois des problèmes de sa commune et de ceux liés à l’éducation en particulier, car il est de la famille et il sait là où ça fait mal. À l’en croire, cet intrant pédagogique( imprimante multifonctionnelle) à l l’ère du numérique permettra de tirer les épreuves des différentes évaluations annuelles au grand bonheur des enseignants et parents d’élèves.

On ne le dira jamais assez, Birame Ba de souligner qu’il sera toujours à l’avant-garde de tout ce qui fera avancer l’éducation dans sa commune, aspirant à un développement durable dans le milieu. Très généreux, le Maire Birame Ba n’ a pas raté de remercier le CODEC( collectif des directeurs d’école de Kamb pour ensuite l’encourager à continuer dans la même dynamique de travail pour hisser haut la commune de Kamb.

Des mots de Birame Ba qui ont ému d’aucuns ( les enseignants de la commune de Kamb) : << j’ ai pour ambitions de mettre tous les enseignants et les apprenants de la commune dans des conditions idéales afin d’enregistrer des résultats scolaires satisfaisants à tous les niveaux.>>, a déclaré le Maire.

Des réactions recueillies à l’issue de la réception de l’imprimante multifonctionnelle témoignent que le Maire de Kamb Birame Ba est aux côtés de ses administrés pour une meilleure condition de vie et d’existence de ces derniers.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)