El Hadji Malick Guèye vitrifie Barth’: »La politique n’est pas gangstérisme… »

El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué sort la mitraillette contre Barthélémy Diaz. Le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall qui ne cautionnent pas la dernière sortie du Maire de « Ndakaaru » au sujet de l’affaire « Sweet Beauty », l’invite à plus d’élégance dans ses propos: »La dernière sortie de Barthélémy Diaz est vraiment regrettable. Je me demande comment une personne, de surcroît, un Maire de la capitale sénégalaise, puisse se rabaisser ainsi. En déclarant que l’affaire Adji Raby Sarr/Ousmane Sonko est un dossier politique, cela montre à suffisance la très mauvaise foi qui l’anime. » Le Coordonnateur du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », de le sermonner: »Barthélémy est un contre-exemple pour la jeunesse. Il ne connaît que la violence. Il pactise à quotidien avec elle. Qu’il sache que la politique n’est pas du banditisme, du gangstérisme ! Il a tout faux de vouloir mêlé le Président Macky à ce dossier. Sonko s’est rendu volontairement sur les lieux. Accuser le Chef de l’Etat, c’est mentir platement. Qu’il aille devant les juridictions habilitées pour laver son honneur », a fait savoir l’ancien parlementaire libéral.

