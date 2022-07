Electricité : Pourquoi il y a de longues coupures

Plusieurs quartiers de Dakar privé d’électricité dans la nuit de ce dimanche jusqu’au matin. La Senelec confirme les perturbations dues à un incident survenu sur son réseau de distribution.

Au micro de la RFM, Oumar Diallo, responsable à la Senelec explique : «Depuis hier, on a eu quelques perturbations au niveau du poste de transformation haute tension de Hann. C’est dû à un trop plein du bassin de rétention au niveau de la zone de captage. Les eaux ont débordé, ont affecté le mur de clôture et ont complètement submergé le site de Hann,» explique.

Ce qui fait que pratiquement toutes les sources de tension qui sortent du poste de Hann pour alimenter la ville sont actuellement isolées. Mais heureusement, on a un système de reprise où on a réalimenté tous ces clients par d’autres départs.

La zone de Nord-Foire, Ouest-Foire, etc qui étaient initialement alimentés par le poste de Hann, ont été réalimenté par le poste de l’aéroport Sédar Senghor. Malheureusement, vers 5h30 du matin, on a eu un câble qui a cédé. Et toutes ces populations de Nord-Foire, Ouest-Foire et autres, ont été privés d’électricité de 5h30 du matin à 10h. La situation est actuellement revenue à la normale. »