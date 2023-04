Elimination des stationnements anarchiques: La gare des gros porteurs de Diamniadio, une parfaite illustration

L’érection d’une gare dédiée aux gros porteurs à Diamniadio constitue ‘’une réponse au stationnements anarchique à Dakar’’, a souligné son directeur général, Mouhamedoun Mbaye. ‘’Avec l’extension prochaine du périmètre de la gare, les gros porteurs qui stationnent sur les routes, à hauteur des marchés et autres endroits de Dakar pourront se limiter à Diamniadio’’, a-t-il notamment déclaré.

Le directeur général de la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de Gare des gros porteurs de Diamniadio en adonné donné l’assurance lors d’un entretien avec des journalistes de l’Agence de presse sénégalaise. Diamniadio est une zone ‘’plus que stratégique’’ pour les gros porteurs en raison de sa proximité avec l’aéroport Blaise Diagne de Diass, le futur le Port multifonctions de Ndayane, l’autoroute à péage et la zone des Niayes, a fait valoir M. Mbaye.

La localité située dans le département de Rufisque n’est pas non plus éloignée des marchés classiques de la zone, a ajouté Mouhamedoun Mbaye. La gare des gros porteurs est construite sur neuf hectares. Elle a une capacité d’accueil de 200 véhicules. M. mbaye a assuré que l’infrastructure était déjà opérationnelle et recevait des centaines de camions dans le cadre de leurs activités dans le Marché d’intérêt national de Diamniadio. ‘’C’est un endroit moderne où toutes les commodités sont réunies pour permettre aux conducteurs des gros porteurs de bien se reposer avant de reprendre la route’’, a-t-il signalé non sans préciser que l’infrastructure était dotée d’une station à essence, d’un atelier de maintenance, d’un restaurant, et des lieux de prières, et aires de repos entre autres.

Mbaye invite les gros porteurs à fréquenter cette gare car, ‘’en plus de toutes les commodités réunies pour leur permettre de bien se reposer, ils seront dans un confort sécuritaire’’.

La gare des gros porteurs a été construite pour faciliter les activités du marché d’intérêt national dont l’objectif est de ‘’contribuer à booster le volume des exportations à travers une meilleure commercialisation des productions agricoles et horticoles’’, a rappelé son directeur.