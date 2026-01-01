Elimination du Gabon à la CAN : Le gouvernement suspend l’équipe nationale

Après un véritable fiasco à la CAN, la crise sportive traversée par les Panthères se transforme en crise nationale avec l’intervention du gouvernement. Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga sont particulièrement ciblés.
Piteusement éliminées dès la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations 2025 avec trois défaites en trois matchs, les Panthères ont quitté prématurément le Maroc au terme d’une ultime désillusion : un revers subi face à la Côte d’Ivoire ce mercredi (3-2) malgré un avantage de deux buts à la demi-heure de jeu.
De quoi provoquer le courroux du gouvernement local et du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. Tard dans la nuit de mercredi à jeudi, un communiqué a en effet été publié par le pouvoir en place, décidant de mesures d’une rare fermeté à l’encontre de la sélection gabonaise.
« Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », a ainsi déclaré le ministre par intérim des Sports, le Dr Simplice-Désiré Mamboula, selon Gabon24, l’un des rares médias ayant eu accès à ce communiqué, rapidement supprimé, sans doute pour éviter d’enfreindre les règles très strictes édictées par la Fifa au sujet de l’ingérence politique dans le football.
« Une part de l’identité nationale qui s’en trouve fragilisée »
Il y a quelques jours, le gouvernement s’était déjà immiscé dans la crise sportive traversée par l’équipe nationale en abordant la question des Panthères en Conseil des ministres. « C’est une part de l’identité nationale qui s’en trouve fragilisée », avait affirmé le président Oligui Nguema lors de la réunion du 29 décembre. Selon le chef de l’État, la déroute subie par Mario Lemina et ses partenaires « met en évidence deux problématiques majeures qui traduisent, en réalité, des manquements structurels persistants : l’absence de méthode et la dispersion des ressources ».
Alors que la FEGAFOOT, la fédération gabonaise de football, n’a pas encore pris la parole pour confirmer ou infirmer une éventuelle éviction du sélectionneur Thierry Mouyouma tout comme la mise à l’écart d’Ecuele Manga, recordman du nombre de capes chez les Panthères (118) et d’Aubameyang, meilleur buteur de l’histoire de la sélection (40 buts), l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est distingué en répondant à un message l’alpaguant sur le réseau social X.
« Tu es peut-être le problème dans cette équipe »
« Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », a répondu l’avant-centre de 36 ans, libéré par le staff gabonais avant même le dernier match de poules face à la Côte d’Ivoire. « Tu es peut-être le problème dans cette équipe », l’avait interrogé un internaute à la mi-temps de la rencontre contre les Éléphants, alors que le Gabon menait 2 à 1.
« D’accord, mais est-ce que tu trouves normal que le capitaine, le leader, la star de l’équipe abandonne ses coéquipiers en pleine compétition ? Ça ne pouvait pas attendre ton retour sur Marseille ? Hakimi est bien blessé, et pourtant il est dans le groupe », a surenchéri l’utilisateur de X avant qu’Aubameyang ne coupe court à l’échange : « Ok toi en fait tu n’es pas concentré. Force », a-t-il conclu.
Pour rappel, le buteur olympien avait entamé la CAN avec un gros point d’interrogation autour de son état physique. Annoncé forfait pour le match inaugural face au Cameroun le 24 décembre dernier, il était tout de même entré en jeu malgré une gêne « à la face postérieure de la cuisse gauche » avant de démarrer et de marquer lors de la rencontre contre le Mozambique, quatre jours plus tard.