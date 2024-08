En visite à Touba: Le Président Amadou Mame DIOP, réaffirme l’engagement de l’Assemblée nationale pour un Sénégal de paix et de concorde nationale

Partager Facebook

Le Président de l’Assemblée nationale, M. Amadou Mame DIOP, a effectué ce mardi une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha MBACKE.

Accompagné des membres du Bureau et de collaborateurs, pour « s’acquitter d’honorables devoirs », il a rappelé « l’engagement de l’Assemblée nationale à mener ses missions conformément aux idéaux de paix et de concorde nationale ».

Le Président de l’Assemblée nationale a magnifié, à cette occasion, le rôle du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE, à qui il a transmis « les salutations respectueuses et chaleureuses de l’Assemblée nationale ainsi qu’à l’ensemble de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ».

« C’est aussi pour nous un moment de Ziar à l’occasion de la célébration du Magal, 18 Safar, jour de Grâce, de miséricorde et d’élévation », a déclaré le Président DIOP qui a aussi ajouté « Nous sommes ainsi venus communier avec la Umah à l’occasion de ce Grand Magal de Touba et magnifier l’œuvre gigantesque de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. » Le Président Amadou Mame DIOP, au nom de sa délégation et de l’Assemblée nationale, a sollicité auprès du Khalife général des Mourides, des prières pour « un Sénégal de paix et de prospérité ».

Le Président Amadou Mame DIOP et sa délégation ont également été reçus par Serigne Bassirou Abdou Khadre, Porte-parole du Khalife générale des mourides.