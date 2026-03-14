Enfants retrouvés morts dans une voiture à keur Mbaye Fall: Le suspect tombe après deux ans d’enquête

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Plus de deux ans après le drame qui avait profondément choqué l’opinion publique, l’affaire des deux enfants retrouvés dans une voiture bâchée à Keur Mbaye Fall connaît un spectaculaire rebondissement judiciaire. Le principal suspect, Lamine Badara Pouye, plus connu sous le nom de « Badou Pouye », a été arrêté et placé sous mandat de dépôt, relançant un dossier qui avait suscité de nombreuses interrogations après son classement sans suite.

En janvier 2024, les jeunes C. Fall, âgé de 4 ans, et son cousin L. Dia, 5 ans, avaient été signalés disparus avant d’être retrouvés cinq jours plus tard dans une voiture bâchée. La découverte avait horrifié le voisinage : C. Fall avait été retrouvé sans vie, les yeux arrachés, tandis que L. Dia, miraculeusement sauvé, souffre encore aujourd’hui de lourdes séquelles. Le véhicule appartenait au marabout Lamine Badara Pouye, entendu à l’époque par les enquêteurs avant d’être relâché, une décision qui avait provoqué de vives tensions et des représailles dans le quartier, ainsi que l’arrestation de membres de la famille des victimes.