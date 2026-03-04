Uploader By Gse7en
Démarrage du paiement des bourses
Démarrage du paiement des bourses

Enseignement supérieur : les bourses de février payés ce mercredi

4 mars 2026 Société

La Direction des Bourses du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé, ce mardi 3 mars 2026, le lancement du paiement des allocations d’études pour le mois de février. Le communiqué officiel précise que les virements et mises à disposition des fonds pour les étudiants des établissements publics débuteront dès demain, mercredi 4 mars 2026.


Cette mesure concerne l’ensemble des bénéficiaires au titre de l’année universitaire 2025-2026. Le Directeur des bourses, Jean Amédée Diatta, confirme par cet acte la régularité du calendrier de paiement pour le second mois de l’année civile. Les étudiants pourront ainsi accéder à leurs allocations via les canaux de paiement habituels (banques ou opérateurs de transfert de fonds agréés).

