Environnement, ODD et migration irrégulière : Les Ambitions de Macky Sall à la tête de l’Onu

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Dans sa vision pour une gouvernance mondiale renouvelée, Macky Sall place les enjeux environnementaux (les Objectifs de développement durable – ODD – et la question des migrations irrégulières) au centre de l’action internationale. Trois défis étroitement liés, qui traduisent selon lui les déséquilibres profonds du monde contemporain.

Face à l’urgence climatique, l’ancien président sénégalais alerte sur les menaces croissantes qui pèsent sur la planète. Dégradation des écosystèmes, pression sur les ressources naturelles, multiplication des catastrophes : autant de facteurs qui fragilisent les économies, en particulier dans les pays en développement.

Pour lui, la réponse doit être collective et s’inscrire dans un multilatéralisme renforcé, capable de mobiliser les États autour d’objectifs communs et contraignants.

Dans ce cadre, il réaffirme l’importance des Objectifs de développement durable, dont la mise en œuvre reste, selon lui, inégale et insuffisante. Macky Sall plaide pour un suivi plus rigoureux des engagements et une accélération des actions, notamment dans les domaines clés comme l’accès à l’énergie, à l’éducation et à la santé en plus de la lutte contre la pauvreté. Il appelle également à anticiper l’après-2030, en engageant dès maintenant une réflexion sur un nouvel agenda international plus adapté aux réalités émergentes.

Mais au-delà des engagements politiques, c’est la question du financement qui reste centrale. Le poids de la dette, jugé insoutenable pour de nombreux pays, limite leur capacité à investir dans des infrastructures structurantes et dans la transition écologique.

Macky Sall insiste sur la nécessité de repenser les mécanismes de financement du développement, en misant plus sur les partenariats, les investissements privés et un meilleur accès au crédit.

Cette problématique du développement est, selon lui, directement liée à celle des migrations irrégulières. « Sans perspectives économiques et sociales, les populations, notamment les jeunes, sont poussées à partir », souligne-t-il en filigrane. Il établit ainsi un lien clair entre pauvreté, inégalités et mobilité contrainte.

Pour inverser cette tendance, il préconise une approche globale : créer des opportunités d’emploi, renforcer les économies locales et améliorer les conditions de vie. L’objectif est de s’attaquer aux causes profondes des migrations plutôt que de se limiter à leur gestion sécuritaire.

Dans cette dynamique, Macky Sall met en avant le rôle que peut jouer l’ONU comme catalyseur de solutions durables, en facilitant la coopération entre États, institutions financières et secteur privé. Il insiste sur la nécessité de politiques cohérentes, capables de concilier développement économique, justice sociale et préservation de l’environnement.