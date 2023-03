Espagne : Un Sénégalais honoré par le Gouvernement du Royaume d’Espagne.

Il s’appelle ATABBE MANE DIEME, la quarantaine révolue, père de famille originaire de Baghagha Tobor dans le département de Bignona, Instituteur de formation , il a tour à tour servi à Galeyele (Gandé), Keur Maniang Omar , Dagathie Sarr dans la région de Louga.

Installé en Espagne depuis 2003, MANE comme l’appellent affectueusement ses compatriotes et collègues de travail est entré à la Fondation CEPAIM en 2008 en tant que Technicien d’accueil des personnes sans-abris à Barcelone. Sa ténacité, son dévouement et sa détermination lui font gravir les échelons et il est nommé Coordinateur de la Fondation CEPAIM Barcelone durant 7 ans avant d’occuper le poste de Responsable national du programme des sans-abris de la Fondation CEPAIM.

En 2020 avec l’avènement de la pandémie du Coronavirus et connaissant ses aptitudes, ses compétences, ses capacités et habitué à laisser ses empreintes là ou il passe, ses supérieurs hiérarchiques lui confie le poste stratégique CGC de Fuerteventura. Homme des grands défis, Mane arrive á Fuerteventura dans un contexte extrêmement difficile où le covid 19 dicte ses lois avec son lot de malheurs une situation qui n’a pas découragé l’arrivée des embarcations de fortune bien au contraire elles débarquaient á un rythme voir même insoutenable.

Devant cette situation qui émeut, Atabbe et son équipe étaient présents sur le terrain pour dérouler avec bravoure et abnégation une des missions fondamentales de la Fondation CEPAIM qui consiste à venir en aide aux personnes en situation de détresse ou de vulnérabilité ces dernières une fois en terre espagnole étaient pour la plupart d’entre elles estampillées positives au coronavirus.

Formé à la bonne école, imbu des valeurs de Niamone dans le Tenghory et en bandoulière le sens du devoir, Atabbe est un adepte du travail très bien fait ; il lui arrivait de traverser (terme estudiantin pour dire travailler 24/24) pour terminer le travail car il fallait informer le ministère et les autorités sanitaires en temps réel et prendre les dispositions pratiques pour d’éventuelles arrivées de pirogues nous confie un de ses collègues sous le couvert de l’anonymat. Le jogging, son sport favori, lui permet de se maintenir en forme.

Humaniste doublé d’aptitudes managériales, Mane sait activer les leviers et les mécanismes pour animer, encourager et galvaniser les hommes et femmes qu’il a en charge dans le cadre du travail.

La décision du Ministre de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et de la Migration Jose Luis Escriva Belmonte d’honorer Atabbe Mane Dieme est perçue par ses collègues et supérieurs comme la consécration voir même une suite logique qui vient auréoler une mission bien accomplie et qui vaut son pesant d’or. Après Moussa Ba de Lerida. Awa Pathe Ndiaye de Tenerife. Luc André Diouf Dioh de Las Palmas. Serigne Saliou Mbaye de Madrid et Amadou Bocar Sam Daff dit Kaw, de Barcelone; Atabbe Mane Dieme vient d’inscrire ce jour 27/03/2023 á Las Palmas son nom en lettres d’or dans les annales de la communauté sénégalaise établie au pays de Don Juan Carlos Bourbon de Bourbon.