États-Unis d’Afrique: Les jeunes portent le combat

Le bureau de l’Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d’Afrique au Sénégal a tenu une assemblée générale. L’objectif est de remobiliser les jeunes pour atteindre cet objectif. La section sénégalaise invite les nouvelles autorités à soutenir les jeunes qui les ont porté à la tête du pays.

L’Organisation des Jeunes pour les Nations-Unies d’Afrique, a pour mission principale de réunir la jeunesse Africaine, Afro-descendante et Haïtienne, qui se trouve aux quatre coins du monde, via des programmes qu’elle dispose pour promouvoir les activités Culturelles, Sociales, intellectuelles, Economiques, Diplomatiques et de Leadership au profit des communautés dans lesquelles elle intervient au niveau des 54 États du Continent Africain, et des autres communautés noires du monde dont Haïti.

La section sénégalaise a tenu une assemblée générale pour mettre en place le Bureau et redynamiser ses membres. Selon leur président, Abdou Aziz Marone, étant une institution laïque, l’OJNUA a pour objectif de décentraliser leurs programmes pour inciter les jeunes Africains, Afro-descendants et Haïtiens à s’engager comme des ambassadeurs de Dieu sur terre qui puissent faire une différence en apportant leur contribution en tant qu’acteurs de changement au profit de leurs pays respectifs. « En 2022, nous avons activement participé à plusieurs événements majeurs à savoir le dialogue national, où nous avons apporté notre voix et nos réflexions sur les enjeux de développement du Sénégal, le colloque sur la « repensée des transitions démocratiques en Afrique de l’Ouest », lors duquel nous avons partagé notre expertise et nos propositions et la campagne de plaidoyer pour une élection présidentielle transparente, apaisée, crédible et inclusive, dans laquelle nous nous sommes pleinement engagés », dit-il.

Et de poursuivre : »Fort de ces expériences, nous avons la ferme intention de poursuivre nos efforts pour promouvoir le leadership de la jeunesse sénégalaise. Nous comptons notamment organiser des formations et des ateliers visant à renforcer les capacités des jeunes leaders, mettre en place des programmes d’échanges et de mentorat pour favoriser l’émergence de nouvelles générations d’acteurs engagés, intensifier notre plaidoyer auprès des autorités africaines et sénégalaises pour obtenir une meilleure considération et un soutien accru aux initiatives de la jeunesse », fait-il savoir. Il soutient que la jeunesse sénégalaise joue un rôle essentiel dans la construction d’un avenir prospère et inclusif pour notre pays. « C’est pourquoi nous appelons les autorités à davantage prendre en compte nos aspirations et à nous accompagner dans la réalisation de nos projets », laisse-t-il entendre.

Et d’ajouter : »Nous voulons attirer l’attention des autorités sénégalaises sur le comportement des jeunes d’aujourd’hui. Elles ont été portées à la tête du pays grâce à l’engagement des jeunes ». Il invite à intensifier l’engagement des jeunes car ils croient en elles. « Ceci va permettre de les décourager à prendre les pirogues pour avoir des jeunes dévoués à prendre la relève.

Pour atteindre l’objectif des Etats-Unis d’Afrique, il faut une mobilisation et une réunification de tous les pays. Les autorités doivent donner un coup de force », conclut-il.