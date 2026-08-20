Etats-Unis : Mme Poulmera prend les commandes de Kiiraay

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Un ralliement de poids pour la majorité présidentielle. Longtemps considérée comme l’une des figures les plus influentes du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Saint-Louis, Mme Pourméra Diop franchit un nouveau cap dans son engagement politique. Désormais à la tête du Comité d’Initiative KIIRAAY USA, elle entend mettre son expérience militante et sa capacité de mobilisation au service de l’implantation du parti KIIRAAY – Les Patriotes Républicains aux États-Unis.

Une évolution politique qui intervient après plusieurs années de frustrations au sein de son ancienne formation, le parti démocratique sénégalais (PDS). L’annonce de la création du Comité d’Initiative KIIRAAY USA marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale du parti KIIRAAY – Les Patriotes Républicains.

Derrière cette initiative se trouve une personnalité bien connue du paysage politique sénégalais : Mme Pourméra Diop, désignée Coordinatrice du comité chargé de structurer et d’animer les activités du parti sur le territoire américain. Cette nomination n’est pas anodine. Pendant de nombreuses années, Mme Diop a occupé des responsabilités de premier plan au sein du Parti Démocratique Sénégalais.

Ancienne Secrétaire générale de la Section fédérale du PDS à Saint-Louis, elle s’était imposée comme une responsable politique de terrain, reconnue pour son engagement constant, sa proximité avec les militants et sa capacité de mobilisation. Cependant, son parcours au sein de la formation libérale a connu un tournant lors des derniers renouvellements des instances du parti dans la vieille cité de Saint-Louis.

Selon plusieurs observateurs politiques, Mme Pourméra Diop estimait avoir largement remporté l’adhésion des militants à l’issue de l’opération de vente des cartes. Une dynamique qui, à ses yeux, n’a pas été reflétée dans le processus de renouvellement des structures locales. Son duel politique avec Sakho, qui avait cristallisé les débats au sein du parti, s’est finalement soldé par une profonde déception.

Malgré plusieurs recours introduits auprès des instances dirigeantes du PDS pour contester ce qu’elle considérait comme une confiscation de sa victoire, Mme Diop n’obtiendra jamais gain de cause. Une situation qui nourrira progressivement un sentiment de frustration et de désillusion vis-à-vis d’une formation politique à laquelle elle avait consacré une grande partie de son engagement militant.

Parallèlement à son parcours partisan, Mme Pourméra Diop s’est également illustrée à travers son mouvement politique « And Soukali Sénégal », dont elle assure la présidence. Cette plateforme citoyenne lui a permis de maintenir un contact étroit avec les préoccupations des Sénégalais de la diaspora et de développer un important réseau d’influence au sein des communautés établies à l’étranger.

Son arrivée à la tête du Comité d’Initiative KIIRAAY USA apparaît ainsi comme la convergence de plusieurs trajectoires : une longue expérience politique, une forte implantation au sein de la diaspora et une volonté affirmée de participer à une nouvelle dynamique nationale portée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le comité qu’elle dirige aura notamment pour mission de renforcer la présence du parti aux États-Unis, de créer des cellules locales, de recruter de nouveaux adhérents et de fédérer les Sénégalais autour du projet politique défendu par KIIRAAY.

Au-delà d’une simple élection, l’engagement de Mme Pourméra Diop constitue un signal fort dans le paysage politique de la diaspora. Il illustre les recompositions en cours au sein de la classe politique sénégalaise et confirme l’attractivité grandissante des nouvelles forces issues du projet politique porté par le Président Bassirou Diomaye Faye. En prenant les rênes de KIIRAAY USA, l’ancienne responsable du PDS ouvre un nouveau chapitre de son parcours militant et pourrait bien devenir l’un des principaux visages de la mobilisation de la diaspora sénégalaise en Amérique autour de cette nouvelle formation politique.