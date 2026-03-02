États-Unis : Un Sénégalais mortellement fauché par un bus scolaire

Partager Facebook

La communauté sénégalaise établie aux États-Unis est en deuil. Abdou Ndaw, un ressortissant sénégalais âgé de 29 ans, a perdu la vie mardi 24 février à la suite d’un accident de la circulation survenu dans l’État de Washington.

Selon le journal Les Échos, le jeune homme aurait été percuté par un bus scolaire à Marysville. Grièvement blessé, il a été évacué en urgence vers le Providence Regional Medical Center Everett, où il a été admis en soins intensifs. Malgré les tentatives du personnel médical pour le sauver, son décès a été constaté peu après son admission.

L’accident s’est produit sur l’Interstate 5, axe routier reliant Everett à Marysville, précisent les mêmes sources.

Installé aux États-Unis depuis deux ans, Abdou Ndaw travaillait pour le géant du commerce en ligne Amazon. Sa disparition tragique suscite une vive émotion au sein de la diaspora sénégalaise et auprès de ses proches.