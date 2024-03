Ethiopie: Deux avions d’Ethiopian Airlines et d’Emirates évitent une collision

Dans un rapport d’incident publié mercredi, l’Autorité de l’aviation civile et des aéroports du Somaliland a annoncé la quasi-collision entre deux avions d’Ethiopian Airlines et d’Emiraties. Selon le document, dans la nuit du dimanche 24 mars 2024 en Afrique de l’Est, « un vol Emirates Airways UAE722 volant à une altitude de 37.000 pieds, et un vol Ethiopian Airlines ETH690 à une altitude de 37.000 pieds ont failli entrer en collision après que la tour de contrôle de Mogadiscio a donné à ces deux avions la même heure et le même lieu de rencontre ».

Notre source précise que l’intervention du contrôleur aérien du Somaliland semble avoir permis d’éviter la collision. « Quelques minutes avant la collision, les efforts déployés par les contrôleurs aériens du Somaliland et le pilote d’Ethiopian Airlines ont permis à ce dernier de changer rapidement d’altitude et de monter à 39 000 pieds », a déclaré l’autorité de l’aviation civile et des aéroports du Somaliland. Selon la déclaration, le problème a été causé par les contrôleurs aériens de Somalie. Elle a reproché aux contrôleurs aériens de Mogadiscio de commettre « régulièrement » des « erreurs de ce type ».

Le mois dernier, des informations ont fait état d’un incident similaire sur le point de se produire au-dessus de l’espace aérien somalien. Des avions d’Emirates et d’Ethiopian Airlines ont été impliqués dans l’incident. Toutefois, Ethiopian Airlines n’a pas confirmé l’information.

En outre, le communiqué indique que de telles erreurs « constituent une menace pour la sécurité des vols internationaux ». « Nous partageons avec les agences internationales et le monde entier l’idée que l’entêtement et le manque de connaissances observés à la tour de Mogadiscio constituent une menace pour la sécurité aérienne », a averti l’autorité de l’aviation civile et des aéroports du Somaliland.

Pour l’instant, le gouvernement somalien n’a pas répondu aux allégations du Somaliland concernant l’incident du trafic aérien et Ethiopian Airlines n’a pas non plus commenté ce dernier incident.