Exercice illégal de la profession de comptable: L’ONECCA tire sur la sonnette d’alarme 

L’ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal (ONECCA) a tenu hier une retraite stratégique pour échanger sur les perspectives de leur structure. Occasion saisie par leur président de conseil, Mor Dieng d’alerter sur la pratique illégale de leur profession.

L’ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal (ONECCA) alerte sur la pratique illégale de leur professeur. En retraite stratégique, ces spécialistes attirent l’attention sur ce phénomène. Selon le Président du conseil de l’ONECCA, Mor Dieng, la garantie d’une information financière fiable et sincère est gravement menacée au Sénégal par le fléau de l’exercice illégal de la profession. « Une confusion totale s’est installées et certaines personnes portent le titre d’expert dans d’autres domaines autres que celui de l’expertise comptable sont identifiés comme illégaux qui font de la tenue de comptabilité jusqu’à l’élaboration des états financiers.

« L’exercice illégal de la profession d’expert comptable ou de comptable agréé a un impact très négatif sur le niveau de recettes fiscales de l’Etat, c’est un fléau qui plombe le développement économique et social du Sénégal. Les états financiers élaborés dans le cadre de l’exercice illégal de la profession ne sont ni réguliers ni sincères et ils favorisent la fraude fiscale, le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme « , dit-il. Et de renchérir: »

Malgré les efforts inlassable de la DGID et le visa obligatoire des états financiers, beaucoup d’états financiers sont déposés sans visa d’un membre de l’ordre et le dispositif actuel n’empêchent pas la multiplicité des états financiers ». De son avis, le chef d’entreprise qui confie sa comptabilité à un non membre de l’ONECCA et celui qui fait l’exercice illégal ainsi que l’expert comptable et le comptable agréé qui couvrent le praticien illégal sont des complices qui ont une responsabilité pénale. »

La confusion dans les domaines d’expertise est aussi possible au niveau des tribunaux dans le cadre de certaines missions d’expertise qui relèvent de la compétence de l’expert comptable mais qui sont confiées à d’autres experts compétents dans d’autres domaines » déplore-t-il. Il reste convaincu que le dumping et le non-respect des barèmes est fléau dangereux qui menace leurs missions.