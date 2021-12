Exploitation du Pétrole et Gaz: Des centaines de jeunes formés par le CEPEM

Le centre de formation et de perfectionnement des agents municipaux (CEPEM), en partenariat avec la ville de Dakar, a fait face à la presse hier pour le lancement de la formation des jeunes et des femmes sur la production de pétrole et de gaz. L’objectif est d’accompagner les porteurs de projet à la quête d’emplois.

Dans le cadre de la lutte contre le chômage, le CEPEM affilié par la ville de Dakar et le Fonds de développement et de solidarité municipale (FODEM), ont procédé à la présentation de la formation de jeunes, d’hommes et de femmes voulant intégrer le secteur de l’industrie du pétrole et du gaz.

A en croire Aissatou Sissoko, Directrice générale de Soga Sénégal Oil and Gas Academy, Il est important de signaler que la ville de Dakar a déjà formé beaucoup de jeunes en leadership. Aujourd’hui, la nouveauté c’est de voir comment entretenir les jeunes sur les opportunités d’emplois et les métiers qui existent dans l’industrie.

Le Sénégal sera prochainement un grand pays producteur de pétrole et de gaz. Le chef de l’État a déjà créé la loi sur le contenu local, d’où l’importance de veiller aux respects de cette loi afin de faciliter l’accès à l’information dans ce domaine. C’est une chaîne de valeur qui est prête à accueillir tout entrepreneur. Il ne s’agit pas d’avoir bac+ 5 ans pour accéder au secteur, mais il faut comprendre que le secteur, comme tout autre industrie, a besoin d’ingénieurs, d’opérateurs de service de ménage, de restauration, entre autres, renseigne-t-elle.

Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar, a fait valoir que cette formation porte sur les nouveaux métiers qui concernent le pétrole et le gaz. « Des jeunes entrepreneurs seront formés dans ces nouveaux métiers, en leadership et entrepreneuriat durant ces deux jours pour anticiper l’arrivée du pétrole et du gaz prévue en 2022. Pour rappel, la ville de Dakar ne forme pas seulement les diplômés.