Fait divers: Une adolescente de 15 ans violée par 11 hommes

Les faits se sont déroulés vers 23h15 à Hambourg, en Allemagne. Une adolescente, âgée de 15 ans, participait à une fête d’anniversaire privée dans le parc de la ville lorsqu’elle a perdu de vue son groupe d’amis.

Un inconnu a profité de son état d’ ivresse pour l’attirer dans un buisson et la violer. Ensuite, il a appelé ses amis, qui ont violé la victime à leur tour, parfois en même temps. Le supplice de la victime a duré plus de deux heures et demi. L’un des suspects a filmé le crime avec son téléphone portable.

Neuf traces de sperme différentes ont été retrouvées sur la jeune fille. Plus d’un an après les faits, onze suspects, dont 2 frères jumeaux, ont été identifiés. Mais aucun ne se trouve actuellement en détention provisoire. L’un d’eux travaille actuellement dans une association caritative. Ce qui indignent la victime et sa famille.