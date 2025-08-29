Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Fallou Fall Yeumbeul 1

Fallou Fall zappe la 2STV et annule toutes les invitations

29 août 2025 Faits divers

L’ancien détenu Fallou Fall a décidé d’annuler toutes ses interventions médiatiques programmées. Il avait initialement prévu de s’exprimer publiquement sur son incarcération, les circonstances de sa détention et la fausse accusation de viol qui a mené à son emprisonnement, dont il a finalement été innocenté. Suite à l’annonce de sa participation à l’émission « Confrontation » présentée par Bijoux Ngoné sur la 2STV, de nombreux internautes lui ont déconseillé d’apparaître dans l’émission.


Prenant en compte ces recommandations, Fallou Fall a finalement choisi de décliner toutes les invitations des médias. Il avait pourtant l’intention de revenir en détail sur sa mésaventure judiciaire et son expérience carcérale. L’annulation de ses apparitions médiatiques intervient dans un contexte où l’affaire a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Tags

Vérifier aussi

arrestation

Parcelles : Une femme arrêtée avec 100 g de haschisch

La Brigade des Stupéfiants de la Police nationale a mené une opération fructueuse au croisement …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved