Fallou Fall zappe la 2STV et annule toutes les invitations

L’ancien détenu Fallou Fall a décidé d’annuler toutes ses interventions médiatiques programmées. Il avait initialement prévu de s’exprimer publiquement sur son incarcération, les circonstances de sa détention et la fausse accusation de viol qui a mené à son emprisonnement, dont il a finalement été innocenté. Suite à l’annonce de sa participation à l’émission « Confrontation » présentée par Bijoux Ngoné sur la 2STV, de nombreux internautes lui ont déconseillé d’apparaître dans l’émission.

Prenant en compte ces recommandations, Fallou Fall a finalement choisi de décliner toutes les invitations des médias. Il avait pourtant l’intention de revenir en détail sur sa mésaventure judiciaire et son expérience carcérale. L’annulation de ses apparitions médiatiques intervient dans un contexte où l’affaire a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.