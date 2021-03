FATICK : 14 MOSQUÉES DE LA COMMUNE CAMBRIOLÉES EN L’ESPACE D’UN MOIS

Au total, quatorze mosquées de la commune de Fatick ont subi des cambriolages suivis de vols de matériels en l’espace d’un mois, a-t-on appris mardi. ’’Quatorze mosquées de la commune de Fatick dont une Grande mosquée ont, en l’espace d’un mois, subi nuitamment des cambriolages suivis de vols’’, a confié le coordonnateur des muezzins de la Grande mosquée de Fatick, Cheikh Tidiane Niang.

Les cambrioleurs ont dérobé divers matériels et parfois même la caisse d’argent de certaines de ces mosquées, a-t-il dénoncé. ’’Les équipements dérobés dans ces mosquées sont constitués pour l’essentiel de haut-parleurs, de ventilateurs, de deux chaises orthopédiques appartenant à la Grande mosquée de Fatick’’, a-t-il cité. Les malfaiteurs ont aussi emporté des produits d’hygiène offerts par les autorités étatiques et des bonnes volontés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a ajouté M. Niang par ailleurs ancien principal à la retraite du CEM Khar Ndoffène Diouf. Il a dénoncé avec la plus grande fermeté ces actes ‘’incompréhensibles’’ qu’il assimile même à ’’un sabotage’’.

’’D’ailleurs, a-t-il signalé, une plainte des autorités religieuses musulmanes de Fatick, a été déposée, au commissariat urbain de Fatick pour l’ouverture d’une enquête’’. La police urbaine a promis de ’’renforcer les patrouilles nocturnes mais aussi d’ouvrir une enquête pour identifier et mettre hors d’état de nuire ces malfaiteurs’’, selon un agent de la police de Fatick, contacté par l’APS. La commune de Fatick compte 25 mosquées simples et 16 Grandes mosquées.