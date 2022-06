FIARA :La date de la foire prolongée

Le Directeur général de la Fiara a présenté hier le bilan de Fiara 2022. Selon Pape Abdou Fall, le défi est de faire de Dakar un carrefour de l’agriculture Ouest africaine.

La clôture de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) de Dakar, a été reportée au 27 juin 2022, a annoncé son secrétaire exécutif, Papa Abou Fall. « Nous avons décidé de prolonger la FIARA jusqu’à mercredi, pour permettre aux exposants de vendre les stocks de produits restants », a-t-il indiqué.

«La première édition de la FIARA remonte en 1999. Aujourd’hui, on est à notre 22e année », a précisé le directeur, Pape Abdou Fall.

Pour cette édition, le thème portait sur la Sécurité alimentaire et l’autosuffisance alimentaire. C’est d’ailleurs ce qui justifie le concept ‘’ Dibi Presse’’, selon le directeur général de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara), Pape Abdou Fall.

Tenue du 26 mai au 20 juin, la FIARA a enregistré 1120 exposants y compris les régions du Sénégal. Il est aussi à déplorer des tracasseries que le Burkina et le Niger ont vécues au niveau de la frontière avec le Mali. Ils ont passé des semaines pour pouvoir venir participer à la FIARA. «Nous invitons les autorités à plus faciliter la circulation des personnes et des biens, quelle que soit la nature des conflits et des maux. La logique voudrait que les autorités se retrouvent autour d’une table et laissent les populations circuler, échanger, commercer et faire des échanges entre elles. Compte tenu de ces tracasseries, la FIARA, le comité d’organisation et le conseil d’orientation ont jugé nécessaire de la prolonger jusqu’au 27 juin 2022 pour permettre aux retardataires de faire leurs affaires parce que nous sommes des frères, on doit s’assister », a déclaré, Pape Abdou Fall.

Depuis quelques années, la FIARA change d’organisation et de méthodologie de travail. « J’appelle les représentants des pays, certaines structures basées au Sénégal à s’inscrire tôt. A la sortie de cette FIARA, on ne pourra plus prendre d’inscriptions. Cela a bouleversé le cadre de la FIARA, ainsi que l’organisation ».

Concernant le vœu du président de la République d’arriver à une souveraineté et une sécurité alimentaire, Pape Abdou Fall invite tous les maillons du gouvernement à s’impliquer pour atteindre cet objectif. « Seuls les ministères de l’Agriculture et de l’Elevage ne peuvent pas garantir cette sécurité alimentaire. C’est l’articulation de tous ces départements qui peuvent faire une très bonne production au niveau du monde rural sénégalais. C’est le temps et le lieu, car la FIARA est un cadre qui est incontournable pour le développement du Sénégal », a-t-il plaidé.

DJANGA