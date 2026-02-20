Fille décapitée à Kahone : Les aveux surréalistes du présumé meurtrier

Partager Facebook

Dans sa parution de ce jeudi 20 février, Libération est revenue sur l’affaire de la fille décapitée qui défraie la chironique.

Selon le quotidien, le présumé meurtrier est passé aux aveux lors de son audition devant les enquêteurs. En effet, Lamine Sall (30 ans) prétend avoir agi par déprime car la petite D.Sow avait le même prénom que son ex-copine qui l’aurait trahi.

Pire encore, le journal révèle que le mis en cause s’en est également à son propre père en l’accusant de ne pas l’avoir « bien éduqué ». Libération précise enfin que l’enquête s’oriente vers crime rituel si on s’appuie sur les éléments de l’enquête. Absence d’abus sexuels, boucles d’oreilles et habits de la victime arrachées, tentative de retrait du cœur, séparation du corps et de la tête, voilà autant de choses qui laissent croire que ce crime possède un côté mystique.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com