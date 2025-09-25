«Financement libyen» : Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt…

L’ex-président a été jugé coupable ce jeudi «d’association de malfaiteurs» et relaxé des faits de corruption et de financement illégal de campagne électorale.

Pour la première fois de l’histoire de la République, un ex-président ira derrière les barreaux : le tribunal de Paris a condamné jeudi Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison pour avoir «laissé ses proches» démarcher la Libye de Mouammar Khadafi en vue d’obtenir un financement illégal de sa campagne de 2007. Même en cas d’appel, le sixième président de la Ve République française (2007-2012), condamné dans ce procès pour association de malfaiteurs et déjà définitivement condamné dans l’affaire des écoutes, sera incarcéré au cours des prochaines semaines.

L’ancien chef d’État, 70 ans, sera convoqué dans un délai d’un mois par le parquet qui lui signifiera sa date d’incarcération. Un appel éventuel ne suspendra pas cette mesure. La présidente du tribunal Nathalie Gavarino a estimé qu’«en tant que ministre, président de l’UMP», Nicolas Sarkozy avait entre 2005 et mai 2007, date de son accession à l’Élysée, «laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques – sur lesquels il avait autorité et agissaient en son nom -» solliciter les autorités libyennes «afin d’obtenir ou tenter d’obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d’obtenir un financement de la campagne».