Football: Mbaye Niang, Fallou Dieye , Cheikhou Kouyaté...Des Sénégalais qui marquent leurs clubs

Cette semaine, les sénégalais ont parfaitement brillé au niveau de leur club avec des performances qui impressionnent le monde du foot. En commençant par Mbaye Niang qui a été suspendu , Un jeune Sénégalais du nom de Fallou Dièye vient de signer dans un club en National 2 Française. Egalement Cheikhou Kouyaté a vécu sa première titularisation.

AJ Auxerre : Mbaye Niang prend deux matchs de suspension après son carton rouge

Expulsé face à Montpellier dimanche lors de son premier match avec l’AJ Auxerre, Mbaye Niang connaît sa sentence.

Réunie ce mercredi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel de France a statué sur les cas des onze joueurs expulsés le week-end dernier lors de la 3e journée de Ligue 1. Parmi eux, l’attaquant international sénégalais, Mbaye Niang, qui a pris un rouge direct contre Montpellier, lors de sa première avec Auxerre.

Et l’ancien du Stade Rennais connaît sa sanction. En effet, le joueur de 27 ans sera suspendu deux matches après son coup de coude sur le défenseur montpelliérain Mamadou Sakho, cinq minutes seulement après son entrée en jeu, renseigne Wiwsport. Ainsi, il manquera la réception du Strasbourg ce week-end puis le déplacement au Groupama Stadium contre Lyon.

Mercato : Le jeune gardien Fallou Dièye rejoint l’US Grandville, en National 2 française

Formé à Parme, en Italie, le jeune portier sénégalais Fallou Dièye va partir monnayer son talent du côté de la Normandie. Il vient de s’engager avec l’US Granville, informe la source . Alors que le Championnat de National 2 de France a débuté avec une défaite contre Blois Football 41, l’US Granville continue d’effectuer des mouvements dans ce Mercato pour renforcer son effectif. Cela afin d’assurer plus tranquillement le maintien dans un Championnat qui connaîtra plusieurs descentes. Et ce mercredi 24 août 2022, les Blanc et Bleu ont annoncé l’arrivée de Fallou Dieye. Il s’agit d’un gardien de but sénégalais âgé de 23 ans et qui débarque librement. Le portier est notamment passé chez les U19 de Parme et a évolué sous les couleurs de Pavia, en Italie, les derniers mois.

Nottingham Forrest – Steve Cooper donne des nouvelles de Kouyaté : « Il n’est pas blessé… »

Cheikhou Kouyaté, sorti à la 70ème minute du succès contre Grimsby en League Cup, hier, se sent bien selon son entraîneur, Steve Cooper. Il a vécu sa première titularisation avec son nouveau club, Nottingham Forrest club, qui faisait face à Grimsby en League Cup, hier. Cependant, le défenseur sénégalais, touché, n’a pas pu terminer cette rencontre, finalement sorti à la 70e minute de jeu. Son entraîneur s’est montré rassurant en conférence de presse. Le technicien de Nottingham a indiqué que le joueur sénégalais n’était pas blessé. « Il a joué plus longtemps que prévu, vraiment. Il était excellent dans le jeu et a montré qu’il était le joueur expérimenté et complet. Mais pour être honnête, nous ne voulions pas le faire jouer aussi longtemps que nous l’avons fait. Mais au rythme de la seconde mi-temps, nous l’avons laissé un peu plus longtemps, juste pour gérer cette petite tempête.

Ce qui était le cas, avec les longs lancers et nous ne gérons pas tout à fait l’élan comme nous aurions dû le faire. Nous avions juste besoin de lui un peu plus longtemps. Mais ensuite, nous avons dû le faire sortir .Il n’est pas blessé. C’est juste où il en est physiquement. Samedi, il est entré en jeu et avait l’air vraiment bien à Everton. Nous avions vraiment besoin de son calme et de son expérience aujourd’hui. Pour lui, c’est super de jouer pour son nouveau club, mais aussi pour sa première titularisation cette saison également », a-t-il déclaré.

Rosita Mendy