Fortes Pluies à Week-end : 03 morts et 208 localités sous les eaux

Les fortes précipitations de ce week-end ont causé trois morts. C’est ce qu’affirme un communiqué du Ministère de l’Intérieur. Les fortes précipitations de ce week-end, notamment ceux durant les dernières 48 heures ont occasionné d’énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 208 sites inondés ont été recensés.

Le volume d’eau évacué dans la journée du 03 septembre est de de 225.325m3. Depuis le début des opérations, le cumul d’eau évacué est de 6.363.716m3. «Nous avons malheureusement noté trois pertes en vies humaines, suite aux fortes pluies enregistrées dans la journée d’hier. Au nom de son excellence monsieur le Président de la République, nous nous inclinons devant leurs mémoires et présentons nos sincères condoléances à leurs familles éplorées», lit-on dans le texte.

Le communiqué renseigne que 208 sites inondés ont été recensés dont 79 traités et libérés et 129 en cours de traitement. Le volume d’eau évacué dans la journée du 03 septembre est de de 225.325m3. Depuis le début des opérations, le cumul d’eau évacué est de 6.363.716m3. Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 194 sites, dont 83 sont libérés des eaux tandis que les 111 sont en cours de traitement. Toutefois, plusieurs sites libérés seraient de nouveau envahis.

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) de son côté, a déclaré avoir pomper un volume total de 419,514 mètres cubes d’eaux par le biais de ses 75 stations de pompage d’eaux pluviales. « 4572 sites, ont été désinfectés et désinsectisés par le service national d’hygiène qui a aussi effectué 642 visites à domicile et distribué 675 kits d’hygiènes aux familles des personnes sinistrées. Le Fonds de solidarité nationale, quant à lui, a appuyé 348 ménages sinistrés à travers des kits de solidarité en leur fournissant du riz, de l’huiles, du sucres du savon, du ciment, du fer, et des tôles en zinc», a affirmé le ministre de l’intérieur Antoine Diome.

Outre les sites inondés, trois pertes en vie humaines ont été recensés à savoir : Au Fouta (au village de Sadel), un bâtiment en banco a été emporté à Cambérène et à Yeumbeul Nord.