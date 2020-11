FUTURE MAMAN : Conseils pour une grossesse en Beauté

Si Bébé en préparation rime avec Béatitude, la grossesse, c’est aussi la révolution des hormones et sa cohorte de conséquences, certaines mirifiques, certaines autres beaucoup moins. Petit tour d’horizon pour s’assurer ces 9 mois avec le teint radieux, la peau douce, la jambe légère et la crinière pleine de vigueur. Bref, une grossesse épanouie et en Beauté.

Bouter les Boutons hors de mon visage!

Comme au plus fort de l’adolescence, certaines voient fleurir sur le visage, le décolleté, le dos des nuées de boutons, de comédons disgracieux, parfois inflammatoires et douloureux. En cause la poussée hormonale qui se répercute sous forme d’un excès de sébum. Pour autant, méfiance sur les produits à utiliser pendant la grossesse. Certains ingrédients, susceptibles de pénétrer et de nuire au développement de bébé sont à éviter : la plupart des huiles essentielles (Achillée, Menthe, Romarin, Persil…), des conservateurs (BHA et BHT, DMDM Hydantoin, Diazolidinyl urea, parabènes…), le rétinol (vitamine A), les nanoparticules…la liste est longue. A noter que certaines huiles essentielles seront bien tolérées à partir du 4ème mois de la grossesse : lavande, camomille, bois de rose, pamplemousse, mandarine, patchouli etc…mais toujours avec modération !Pour purifier sans agresser en toute sécurité :Lavez votre visage soir et matin avec un savon surgras ou un nettoyant doux et rincez à l’eau claire :Mousse Purifiante Inoy’a, Gel Nettoyant Unifiant Biolissime, Savon pureté Ametis, Pain Savon Aviela, Base Neutre Pour Gel Lavant Multi-Usage + huile de Coco Waam, Savon surgras Nuage de Coco NoireÔNaturel