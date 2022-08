Génération Républicaine tance Ousmane Sonko « Il fuit la justice mais il n’y échappera pas »

Après les jeunes de Guédiawaye, ceux de Pikine n’ont pas tardé à cracher du feu sur le leader de Pastef Ousmane Sonko. Sans mettre de gangs ils ont exprimé leurs quatre vérité à l’endroit du maire de Ziguinchor.

Ça s’accélère dans la banlieue dakaroise.A preuve, les jeunes aperistes multiplient les sorties tout en mettant la pression sur la justice afin que celle-ci puisse convoquer le maire de Ziguinchor dans le cadre du dossier l’opposant a Adji Sarr.

Réunis sous la bannière de « génération républicaine » les jeunes ont fait face à la presse. À les en croire, en usant de la calomnie, Sonko sert tout le temps des arguments oniriques et poursuit ses mensonges et des complots d’État. » Il sait qu’il est cuit et il ne pourra pas avoir d’ échapatoire. Sonko est devenu maire. Ce qui n’enlève en rien la fait de pourvoir le convoquer pire tirer cette affaire au clair. Nous « Génération républicaine », nous refusons que Sitor soit en prison pour des accusations de viol et que la justice traîne les pieds pour le cas Ousmane Sonko. »

Des jeunes qui réclament une confrontation entre Sonko et Adji Rabi Sarr. « Adji Rabi Sarr a droit à la justice et Sonko dois déférer à la convocation de la justice. Sonko fuie son procès sachant qu’il ne peut pas se debiner face à Dame justice. Il doit être convoqué et que le procureur fasse une réquisitoire supplétif dans le dossier », ajoutent les jeunes de la Génération républicaine.

En ce qui concerne le dossier relatif à l’affaire dite des » Forces spéciales », ladite génération accuse Sonko et Cie d’avoir voulu sapper les fondamentaux de la démocratie. « Nous saluons le travail abattu par les forces et de défense qui ont mis hors d’État de nuit ces gens-là. Il urgent aussi de faire toute la lumière sur cette bande » espèrent-ils.

MOMAR CISSÉ