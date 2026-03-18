Global Aviation mise sur le Sénégal pour changer d’échelle

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Le 30 janvier, Global Aviation a lancé son premier vol entre Dakar et Kédougou, marquant son entrée opérationnelle sur le marché sénégalais.

Au 17 mars, la compagnie avait déjà assuré une dizaine de rotations régulières et déployé sur place une équipe d’une vingtaine de collaborateurs, entre pilotes, mécaniciens et personnel administratif. L’implantation est pilotée par Constant Vitous, membre du premier cercle historique de Yacoub Sidya, diplômé en commerce international puis en logistique, qui travaille à ses côtés depuis 2003. Pour la compagnie mauritanienne, l’enjeu est clair : s’ancrer dans l’un des marchés les plus structurants de la sous-région et y bâtir une position durable.

Cette ouverture ne relève pas d’une accélération improvisée. L’arrivée de la compagnie sur le marché sénégalais s’inscrit dans une stratégie préparée de longue date, portée par une montée en puissance progressive dans plusieurs pays ouest-africains. Elle traduit la volonté de Global Aviation de s’installer dans un pays central pour les échanges régionaux, à la fois plus visible et plus concurrentiel que ses précédents terrains d’expansion.

Une compagnie née d’un besoin concret

Fondée en 2015, Global Aviation a commencé ses premiers vols en 2019, d’abord autour de l’évacuation médicale entre l’Afrique et l’Europe, avant d’élargir progressivement son périmètre. La pandémie de Covid-19 a accéléré la structuration de l’entreprise, qui s’est ensuite développée autour d’un modèle combinant transport de passagers, cargo, évacuations sanitaires, transport de marchandises sensibles, maintenance aéronautique et formation technique. La compagnie met en avant sa capacité à opérer aussi bien sur des axes classiques que sur des terrains plus difficiles, notamment en zones isolées.

Une présence déjà régionale

Avant son déploiement au Sénégal, Global Aviation avait déjà obtenu des certificats ou développé des opérations dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, notamment la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger et le Cap-Vert. Cette implantation progressive donne à la compagnie une épaisseur régionale rare pour un opérateur privé régional. Elle témoigne aussi d’une stratégie de maillage sous-régional fondée sur la proximité opérationnelle, la flexibilité et la montée en compétence locale.

Yacoub Sidya, profil d’entrepreneur bâtisseur

Derrière cette expansion se trouve Yacoub Sidya, entrepreneur mauritanien né à Nouakchott en 1978. Formé à l’administration des affaires aux États-Unis, il s’est d’abord fait connaître dans la sécurité privée avec MSS Security avant de diversifier ses activités dans l’aviation et les ressources naturelles. Son parcours est celui d’un entrepreneur de déploiement, attentif à la maîtrise opérationnelle autant qu’à la croissance. En 2025, à Londres, il a été distingué comme entrepreneur de l’année lors d’un événement consacré au leadership économique africain, une reconnaissance venue saluer la trajectoire d’un groupe bâti à partir de la Mauritanie et tourné vers l’échelle régionale.

Le Sénégal comme test de crédibilité

Pour Global Aviation, le Sénégal représente bien plus qu’une extension géographique. C’est un marché visible, concurrentiel et central dans l’écosystème ouest-africain. En y entrant, la compagnie ne cherche pas seulement à ouvrir une ligne supplémentaire : elle teste sa capacité à transformer une expérience acquise dans des environnements complexes en crédibilité durable sur une place plus exposée. Les ambitions de Global dans le pays laissent présager une montée en puissance rapide et diversifiée dans le pays.