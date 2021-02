Go: ADN, le grand bluff

Ces dernières années, la police a fait d’énormes avancées dans le domaine des investigations, grâce à la récupération possible de l’ADN lors d’une enquête.

Tout le monde se targue de réaliser des prouesses, rien qu’avec cette donnée génétique, mais en réalité les choses ne sont pas aussi simple.

Surtout dans des pays comme le nôtre.

Depuis des années, on nous dit que les laboratoires d’analyses d’ADN sont fonctionnels dans notre pays, et ainsi nous placent parmi les plus performants du continent.

En réalité ce n’est pas tout à fait exact. Quand nous avons besoin de l’ADN d’un individu, nous sommes toujours obligés d’avoir recourir à l’Europe, aux États-Unis, bref à l’Occident, parce que nous n’avons pas encore les dispositifs susceptibles de nous renseigner génétiquement sur les questions en cours d’une enquête.

Nous ne sommes pas encore capables de faire des analyses ADN et nous ne devons pas en avoir honte. Cela viendra un jour parce que nous avons des ressources humaines distinguées partout dans le monde, mais pour l’instant nous devons encore avoir recourir à l’aide du cousin blanc.

Une aide qui ne nous nous parvient jamais gratuitement.

CEBE