GO : Ah ! Ce français de Miss Grizzly…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il est vrai que dans certains milieux favorisés, les parents font tout leur possible pour que l’enfant apprenne précocement à lire et à écrire en français.

Seulement, si certains ados se contentent simplement de lire les manuels que leur présentent leurs parents, les autres, plus alertes, peuvent flirter avec

tout ce qui leur tombe sous la main, y compris des choses pas du tout de leur âge, auxquelles ils ne pigent que pouic.

Miss Grizzly doit appartenir à cette seconde catégorie.

Quand la convocation du copain Doudou Coulibaly est tombée, elle est vite montée au créneau pour nous signaler que le journaliste est, soit malade, soit maladif. Sans doute, une facon de prendre les devants.

Mais quelle façon si, pour le faire savoir aux sénégalais, Aissatou Diop Fall n’hésite pas à clamer partout que son copain de réd- chef est un » cadavre ambulant »

Sait-elle ce qu’est un cadavre ambulant ?

En tout cas si j’étais Doudou, copine ou pas,h jaurais porté plainte pour mauvais usage du français, au .moins , par une directrice de rédaction professionnelle.

Sébé